В России порассуждали о способе приструнить противников шариата

Член СПЧ Кабанов назвал палкой о двух концах ужесточение 282 статьи УК

Возможное ужесточение 282-й статьи УК — возбуждение ненависти или вражды — является палкой о двух концах, так как способно бороться не только с проявлениями радикализма, но и с теми, кто выступает против международного терроризма и изменения конституционного строя России. Так соответствующую инициативу назвал в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Правозащитник задал вопрос, не станет ли ужесточение этой статьи способом приструнить противников попыток привести российское общество в согласие с нормами шариата.

«Не окажется ли это на практике, наоборот, подарком для тех, кто распространяет русофобские, антироссийские призывы, поддерживает международный терроризм, хочет построить в нашей стране всемирные халифаты и великие тураны?» — порассуждал в блоге Кабанов.

Эту вероятность Кабанов связал с «групповым обострением» у ряда публицистов, которые требуют наказать недовольных миграционной политикой России.

Ранее сообщалось о скандале из-за решения совета богословов Духовного управления мусульман легализовать в России религиозное многоженство. Это решение отменили лишь после вмешательства Генпрокуратуры.