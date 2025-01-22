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09:49, 22 января 2025Россия

В российском регионе захотели ввести ограничения по количеству мигрантов в одной квартире

В Самаре предложили ввести ограничения по регистрации мигрантов в квартирах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Самаре захотели ввести ограничения по количеству мигрантов, которых можно зарегистрировать в одной квартире. Соответствующее предложение рассмотрели на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку облдумы, пишет «Комсомольская правда».

Согласно инициативе, для переехавших в российский регион иностранцев ограничат площадь жилья, в котором может быть предоставлена регистрация. На одного прописанного человека с гражданством другой страны должно быть не меньше четверти от учетной нормы предоставления жилья, следует из пояснительной записки.

При этом норма в каждом регионе своя. Поэтому на сегодняшний день законопроект направили в Совет законодателей, чтобы получить экспертное заключение.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае братья прописали в своем доме 158 мигрантов. Им удалось заработать на фиктивной регистрации иностранцев 545 тысяч рублей.

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