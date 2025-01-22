Visa ввела ограничения для одного из банков Киргизии

Visa ограничила обслуживание карт попавшего под санкции Керемет Банка

Международная платежная система Visa ограничила обслуживание карт, выпущенных киргизским Керемет Банком, который до этого попал под санкции Минфина США «за содействие в обходе антироссйиских санкций». Об этом сообщил ресурс Vesti.kg со ссылкой на данную кредитную организацию.

Уточняется, что теперь владельцы карт Visa от этого банка не смогут пользоваться ими в сторонних устройствах. Карты будут обслуживаться только в POS-терминале, платежном терминале и банкомате самого банка.

Ранее сообщалось, что Керемет Банк, включенный Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США в санкционный список, собрался обжаловать это решение. Его представители заверили, что работают «в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности».

В августе минувшего года Керемет Банк объявил об остановке денежных переводов через мобильные приложения ряда российских банков и оператора национальной платежной системы России АО «НСПК» в обоих направлениях.