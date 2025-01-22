Visa ввела ограничения для одного из банков Киргизии

Международная платежная система Visa ограничила обслуживание карт, выпущенных киргизским Керемет Банком, который до этого попал под санкции Минфина США «за содействие в обходе антироссйиских санкций». Об этом сообщил ресурс Vesti.kg со ссылкой на данную кредитную организацию.
Уточняется, что теперь владельцы карт Visa от этого банка не смогут пользоваться ими в сторонних устройствах. Карты будут обслуживаться только в POS-терминале, платежном терминале и банкомате самого банка.
Ранее сообщалось, что Керемет Банк, включенный Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США в санкционный список, собрался обжаловать это решение. Его представители заверили, что работают «в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности».
В августе минувшего года Керемет Банк объявил об остановке денежных переводов через мобильные приложения ряда российских банков и оператора национальной платежной системы России АО «НСПК» в обоих направлениях.