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19:04, 22 января 2025Россия

Военблогер заявил о создании российским командиром частной тюрьмы для наказания бойцов СВО

Военблогер Рыбарь заявил о создании российским командиром частной тюрьмы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов/Коммерсантъ

Российский командир штурмовой роты 55-й отдельной мотострелковой бригады (омбср) создал частную тюрьму для наказания бойцов спецоперации (СВО). Об этом заявил военблогер Рыбарь в своем Telegram-канале.

«Утром из ЛНР появилось видео задержания командира штурмовой роты 55-й омсбр (воинская часть №55115) за многочисленные преступления — от присвоения выплат за ранения до создания частной тюрьмы для провинившихся», — написал он.

20 января стало известно, что в воинской части №55115 зафиксировали случаи жестокого обращения с военнослужащими. Подписавших контракт с Минобороны перед отправкой в зону СВО избивали, а также применяли к ним электрошокер.

Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл подробности происшествия с избиением военнослужащих в Туве. По его данным, кадры сняты в городе Кызыл. Бойцов избивает и применяет к ним шокер сотрудник военной полиции с позывным Бешеный, добавил он.

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