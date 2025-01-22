Воспитатель не уложил ребенка спать и засунул его в мусорное ведро

В США воспитатель не смог уложить спать ребенка и засунул его в мусорное ведро

В городе Хомвуд, США, работник детского сада засунул четырехлетнего мальчика в мусорное ведро, потому что тот не спал. Об этом сообщает ABC 7.

Инцидент произошел в середине января. Ребенок рассказал об этом родителям, когда вернулся из сада. После этого родители попросили руководство детского сада посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что ребенок не обманывал: воспитатель действительно поместил его в мусорное ведро после того, как не смог уложить спать.

Мать мальчика рассказала, что, увидев запись, начала плакать. Она обратилась к полицейским, однако те отказались что-либо предпринимать, поскольку ребенок никак не пострадал из-за действия воспитателя.

Виновного сотрудника уволили. Он пытался оправдать свои действия шуткой. Родители мальчика заявили, что уже ищут новый детский сад.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка из США провалилась в канализационную трубу, находясь в детском саду. ЕЕ нашли спустя час — она замерзла и сильно испугалась из-за падения в люк.

