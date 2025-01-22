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12:32, 22 января 2025Забота о себе

Врач предупредил о требующих срочного обращения к врачу типах головной боли

Невролог Чен: Первый приступ мигрени после 50 может указывать на опухоль мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В большинстве случаев головная боль не угрожает жизни и здоровью человека, но иногда она требует немедленного обращения к врачу, предупредил американский невролог Байбинг Чен. Об опасных типах головной боли он рассказал на своей странице в TikTok, пишет Daily Mail.

Чен указал, что одним из самых тревожных видов головной боли является та, что напоминает раскат грома. «Она появляется внезапно и за минуту достигает 10 баллов из 10. Обычно люди описывают ее как самую сильную головную боль в своей жизни», — подчеркнул Бинг. По его словам, если человек жалуется на такую боль, самое важное — исключить субарахноидальное кровоизлияние, вызванное разрывом аневризмы. Однако у этого состояния могут быть и другие причины: периодическое сужение кровеносных сосудов головного мозга или тромбоз церебральных вен.

Также невролог посоветовал не откладывать визит к врачу, если после 50 лет произошел первый приступ мигрени. Он пояснил, что в этом возрасте мигрень появляется редко, поэтому стоит исключить другие диагнозы: гематомы, опухоли головного мозга и инфекции. Также Чен призвал не игнорировать такие симптомы, как ухудшение зрения, болезненность кожи головы или боль при жевании. «Это может быть гигантоклеточный артериит — воспалительное заболевание кровеносных сосудов. Если срочно не начать лечение, оно может привести к постоянной слепоте», — предупредил специалист.

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Наконец, Чен рекомендовал срочно обратиться к врачу, если головная боль сопровождается опущением одного века, расширением зрачка и двоением в глазах. По его словам, такие симптомы может вызывать аневризма, сдавливающая глазодвигательный нерв.

Ранее ортодонт Виктория Радько рассказала о неочевидной причине частых головных болей. По ее словам, этот симптом может появиться из-за неправильного прикуса.

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