Вспышку гепатита среди детей зафиксировали в столице российского региона

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку гепатита A среди детей

В Екатеринбурге, столице Свердловской области, зафиксировали вспышку гепатита A среди детей. Об этом сообщается на портале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации службы, заболевание было выявлено у шести детей, проживающих в Верх-Исетском районе в цыганской общине. У троих из заболевших в регионе не было симптомов гепатита, болезнь обнаружили при изучении контактов заболевших.

«Вручено предписание главе цыганской общины о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (...) мероприятий», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в онкодиспансере на Камчатке. Предположительно, россияне заразились гепатитом после посещения кабинета компьютерной томографии.