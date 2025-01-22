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09:44, 22 января 2025Россия

Вспышку гепатита среди детей зафиксировали в столице российского региона

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку гепатита A среди детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Екатеринбурге, столице Свердловской области, зафиксировали вспышку гепатита A среди детей. Об этом сообщается на портале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации службы, заболевание было выявлено у шести детей, проживающих в Верх-Исетском районе в цыганской общине. У троих из заболевших в регионе не было симптомов гепатита, болезнь обнаружили при изучении контактов заболевших.

«Вручено предписание главе цыганской общины о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (...) мероприятий», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в онкодиспансере на Камчатке. Предположительно, россияне заразились гепатитом после посещения кабинета компьютерной томографии.

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