Захарова высказалась об «улетевших в корзину» американских ценностях при Трампе

Захарова: Ценности США с приходом к власти Трампа улетели в корзину

Все те ценности, которые продвигали США при предыдущей администрации, «улетели в корзину» с приходом к власти президента Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, американские ценности, которые Вашингтон последние десятилетия продвигал за рубежом, в одну секунду превратились в «антиценности». Были обнулены все должности, которые служили опорой и каркасом американской философии.

«Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека. Это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что ранее в США все было нацелено на получение сверхприбыли так называемой биг фармой (big pharma) — крупными компаниями, являющимися производителями фармацевтической продукции.

Ранее 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что теперь США официально признают только два гендера — женский и мужской.