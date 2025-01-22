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16:57, 22 января 2025Экономика

Россиян проинструктировали на случай залива квартиры при тушении пожара

Юрист Фрадкин: Залитую при тушении пожара квартиру не стоит сразу ремонтировать
Виктория Клабукова

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Если ваша квартира оказала затоплена после тушения пожара у соседей, сразу ее ремонтировать не стоит. Как добиться компенсации в этом случае, изданию «Секрет фирмы» рассказал юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин.

Спешить с ремонтом не нужно, в противном случае доказать нанесенный ущерб в суде будет непросто. Прежде чем обращаться в инстанции можно попытаться решить вопрос мирно и договориться с соседом без участия третьих лиц. В любом случае, намереваясь получить компенсацию за затопление в квартире, стоит сфотографировать последствия происшествия — состояние мебели, техники, потолков, стен и пола. При этом в качестве свидетелей необходимо привлечь других соседей, чьи квартиры при ЧП не пострадали, инструктирует Фрадкин.

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Следом требуется составить акт о нанесенном уроне. Последствия потопа оценят сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом. Во время оформления документа в помещении должны находиться собственники сгоревшей и залитой квартиры, а также свидетели.

Если погорелец отказывается идти на компромисс, нужно обращаться в районный отдел пожарного надзора МЧС. Спасатели могут выдать заключение о причинах возгорания, которое подтвердит вину собственника. Также потребуется помощь оценщика, который выдаст отчет с суммой ущерба. Эти документы необходимо приложить к претензии на имя соседа. В бумаге достаточно прописать ФИО погоревшего соседа, адрес его и вашей квартиры, дату происшествие и список пострадавшего имущества. В случае отказа выплатить компенсацию можно идти в суд.

Ранее россиянам рассказали, как быть, если соседи организовали в своей квартире приют для животных. Так, антисанитария и жестокое обращение с питомцами могут служить основанием для обращения в суд.

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