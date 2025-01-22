Зеленский провел в Давосе встречу с президентом ЮАР

Президент Украины Зеленский и лидер ЮАР Рамафоса провели встречу в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафоса провели встречу в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили необходимость глобальных усилий всех стран, уважающих принципы Устава ООН для приближения справедливого мира», — написал Зеленский.

22 января украинский лидер также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили связи двух стран бывшего СССР, в том числе сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ днем 21 января. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.