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18:45, 23 января 2025Ценности

Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

Дочь актрисы Литвиновой Ульяна вышла в свет в колье Bulgari за 19 млн рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Дочь российской актрисы театра и кино, режиссера, сценариста Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская вышла в свет в дорогостоящем колье. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Литвиновой.

23-летняя девушка предстала на кадрах в черном платье с асимметричным вырезом и кожаном пальто темно-коричневого цвета поверх него. В качестве украшения она выбрала золотое колье Bulgari в форме змеи, декорированное бриллиантами и рубинами.

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Известно, что стоимость данного ювелирного изделия варьируется от 12 до 25 миллионов рублей. Так, по информации сайта аукционного дома Christie's, такое ожерелье было продано за 1,512 миллиона гонконгских долларов (19,2 миллиона рублей).

Ранее в январе Рената Литвинова решила продать свою одежду за миллионы рублей.

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