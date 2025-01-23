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15:51, 23 января 2025Культура

Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

Актриса Екатерина Климова сообщила о сроке отца за непреднамеренное убийство
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актриса Екатерина Климова рассказала, что ее отец был осужден за непреднамеренное убийство. Об этом она сообщила в интервью журналистке Елене Ханге.

«У папы сложная судьба. Его посадили в тюрьму, когда мне было девять месяцев. Папа не виноват», — объяснила актриса.

По словам Климовой, отец отбывал наказание в Ангарске, а мать его навещала. Сама Екатерина не видела отца до 13 лет и считала, что он отправился в командировку. «Когда он вернулся домой, было неприятие из-за моего переходного возраста. Но потом это переросло в безмерную любовь», — добавила актриса.

Известно, что в 1979 году Александр Климов стал участником драки, в результате которой погиб человек.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко, известный по ролям в «Тарасе Бульбе» и «Шерлоке Холмсе», выплатил пять миллионов рублей, которые задолжал по алиментам бывшей жене Екатерине Климовой. В феврале 2024 года долг актера составлял более девяти миллионов.

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