SpaceNews: Финляндия присоединилась к американской лунной программе Artemis

Финляндия присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашения Artemis, регулирующие правовые аспекты безопасного и устойчивого освоения Луны и пространства вокруг нее, финская и американская стороны подписали 21 января.

«Наша цель заключается в том, чтобы сотрудничество открыло возможности для финского космического сектора в новую эру освоения космоса и программы Artemis», — заявил министр экономики Финляндии Вилле Рюдман.

Это первое подобное соглашение, заключенное в 2025 году. В 2024-м соглашения Artemis подписали 19 стран. К настоящему времени документ объединяет 53 государства.

В ноябре Дания стала 48-й страной, которая присоединилась к соглашениям Artemis.