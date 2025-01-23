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00:30, 23 января 2025Наука и техника

Финляндия присоединилась к американской лунной программе

SpaceNews: Финляндия присоединилась к американской лунной программе Artemis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Isaac Watson / NASA / Reuters

Финляндия присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашения Artemis, регулирующие правовые аспекты безопасного и устойчивого освоения Луны и пространства вокруг нее, финская и американская стороны подписали 21 января.

«Наша цель заключается в том, чтобы сотрудничество открыло возможности для финского космического сектора в новую эру освоения космоса и программы Artemis», — заявил министр экономики Финляндии Вилле Рюдман.

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Это первое подобное соглашение, заключенное в 2025 году. В 2024-м соглашения Artemis подписали 19 стран. К настоящему времени документ объединяет 53 государства.

В ноябре Дания стала 48-й страной, которая присоединилась к соглашениям Artemis.

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