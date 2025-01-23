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12:19, 23 января 2025Россия

Из России выгнали семью устроившего резню в школе подростка

ФССП: Семья напавшего на сверстников в школе Краснодара подростка депортирована
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Семью восьмиклассника, напавшего на сверстников в краснодарской школе, выгнали из России. О депортации сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) Краснодарского края на своем сайте.

Решение о выдворении принял суд. 18 января сотрудники органа доставили иностранных граждан на пункт приграничного контроля.

Ранее выяснилось, что родители подростка нарушили миграционное законодательство. В отношении них возбудили административное дело.

О резне в филиале школы №94 в поселке Российский стало известно 6 декабря 2024 года. По одной из версий, на перемене кто-то из учеников громко слушал музыку с обилием нецензурной брани, что не понравилось восьмикласснику, который попросил сделать потише, и это привело к потасовке. Также сообщалось, что конфликт мог начаться из-за девочки, которую напавший на сверстников школьник якобы преследовал. В качестве оружия мальчик использовал складной нож, которым ранил сверстников. 24 декабря суд признал его виновным по уголовной статье о хулиганстве и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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