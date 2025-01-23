Липецкий губернатор сообщил о перехвате дрона на границе с Курской областью

Липецкий губернатор Артамонов: На границе с Курской областью сбили беспилотник

На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Дрон упал в поле в Воловском округе. Глава региона уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место происшествия выехали оперативные службы.

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности», — добавил Артамонов.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 49 беспилотников над регионами России за три часа. По данным ведомства, больше всего — 37 дронов — были сбиты над Курской областью.