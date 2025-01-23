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13:07, 23 января 2025Из жизни

Опоздавший пассажир зацепился за скоростной поезд, проехал 30 километров и выжил

Пассажир скоростного поезда в Германии проехал отрезок пути снаружи состава
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Венгр опоздал к отправлению скоростного поезда в Германии и зацепился за скобу между вагонами. Об этом пишет independent.

40-летний гражданин Венгрии решил проехать на скоростном поезде без билета. Он сел на поезд в Мюнхене, а на остановке в Ингольштадте вышел покурить и не рассчитал время: он еще стоял на платформе, когда двери начали закрываться. Не пожелав расставаться со своим багажом, опоздавший пассажир подпрыгнул и зацепился за внешнюю скобу между вагонами, пока поезд набирал скорость.

Следующей остановкой должен был стать Нюрнберг, который находится примерно в 100 километрах от Ингольштадта. Поезд двигался со средней скоростью 280 километров в час. Мужчину заметили снаружи состава и сообщили об этом в полицию. Поезд остановили в Киндинге — в 30 километрах от Ингольштадта. Венгр успешно удерживался на скобе на всем отрезке пути.

Его завел внутрь состава полицейский, который тоже был пассажиром поезда. Безбилетника арестовали в Нюрнберге. В скором времени ему предъявят обвинения в безбилетном проезде и нарушении работы железной дороги.

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Ранее сообщалось, что в лондонском метро неизвестному пассажиру пришлось пробежать несколько метров за поездом, двери которого прищемили его руку. К нему на помощь бросился сотрудник метро и оттащил его от движущегося поезда.

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