Родителям «королевы марафонов» Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами

Суд снял ограничения с пенсионных счетов родителей блогера Елены Блиновской

Савеловский суд Москвы снял арест с пенсионных счетов родителей блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом суд отказался снимать арест с имущества отца, матери и брата «королевы марафонов», ограничения были продлены до 2 мая. Вместе с этим продлили и арест счетов компании блогера.

13 февраля гособвинение запросит срок для Блиновской, сама она находится в СИЗО — суд продлил ей арест до 2 мая.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд обязал семью блогерши Елены Блиновской вернуть банку долг в размере более полумиллиарда рублей.