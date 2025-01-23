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19:54, 23 января 2025Силовые структуры

Родителям «королевы марафонов» Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами

Суд снял ограничения с пенсионных счетов родителей блогера Елены Блиновской
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Савеловский суд Москвы снял арест с пенсионных счетов родителей блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом суд отказался снимать арест с имущества отца, матери и брата «королевы марафонов», ограничения были продлены до 2 мая. Вместе с этим продлили и арест счетов компании блогера.

13 февраля гособвинение запросит срок для Блиновской, сама она находится в СИЗО — суд продлил ей арест до 2 мая.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд обязал семью блогерши Елены Блиновской вернуть банку долг в размере более полумиллиарда рублей.

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