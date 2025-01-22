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18:28, 22 января 2025Интернет и СМИ

Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

Shot: Суд обязал Блиновскую вернуть банку долг в размере 569 миллионов рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Арбитражный суд обязал семью блогерши Елены Блиновской вернуть банку долг в размере более полумиллиарда рублей. О задолженности «королевы марафонов» стало известно Shot.

По данным издания, Блиновская ранее взяла в ипотеку дом и получила от банка 300 миллионов рублей. Однако, как отмечается в публикации, семья блогерши не платила кредит, из-за чего сумма долга увеличилась на 269 миллионов рублей.

Уточняется, что общая сумма долга, который должна выплатить семья блогерши, составляет 569 миллионов рублей.

16 января Савеловский суд Москвы снова продлил арест «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов. Блогерша будет находиться под стражей до 2 мая.

Перед этим стало известно, что особняк Блиновской в подмосковной Истре собрались выставить на торги. Уточнялось, что продажа жилья необходима для погашения части задолженности.

В ноябре суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

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