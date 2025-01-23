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16:08, 23 января 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о продолжении испытаний «Ангары» в 2025 году

«Роскосмос»: В 2025 году продолжатся испытания комплекса «Ангара»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В 2025 году продолжатся автономные испытания объектов стартового комплекса «Ангара». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие работы намечены на второй квартал. В их рамках также планируется провести годовое техническое обслуживание комплекса, которое «позволит обеспечить надежность и высокую степень готовности к предстоящим пускам», заявляет госкорпорация.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что первый испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» пройдет с имитацией нештатной ситуации.

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