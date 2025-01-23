ТАСС: ВСУ в Курской области прикрывались мирными жителями

Командир отделения мотострелков с позывным Татар назвал причину удерживания мирных жителей солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области. По его словам, они были нужны противнику для прикрытия, передает ТАСС.

Со слов российского военного, во время штурма они находили гражданских, но к тому моменту они не подавали признаков жизни. «Они держат их там, чтобы мы не могли проходить, потому что они прикрываются мирными людьми», — отметил Татар.

По данным командира, украинские подразделения оставили село Русское Поречное и бежали в Черкасское Поречное из-за страха. «Потому что командиры их бросили. Командование их обманывает, поэтому у них и потери такие», — заключил собеседник агентства.

О возвращении села Русское Поречное под контроль Вооруженных сил России стало известно 17 января. По данным Минобороны, освободить за две недели в Курской области удалось четыре населенных пункта, в том числе Александрию, Леонидово и Кругленькое.

Ранее российский военный с позывным Ксей заявил о добивании ВСУ мирных жителей в подвалах населенного пункта. По его словам, у всех найденных жителей были пулевые и осколочные ранения.