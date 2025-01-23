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15:01, 23 января 2025Россия

В России отреагировали на желание НАТО изменить траекторию украинского конфликта

Депутат Колесник: Рютте хочет сделать более крутой траекторию падения ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте, видимо, хочет сделать более крутой траекторию падения экономики Европейского союза (ЕС), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на желание политика изменить траекторию украинского конфликта за счет финансирования.

По мнению депутата, НАТО может изменить траекторию конфликта только вертикально вниз.

«У них не хватает денег, чтобы посылать помощь, видимо, он [Рютте] хочет сделать более крутым по траектории падение экономики Евросоюза. Больше нет объяснений. Сейчас США заморозили помощь на три месяца, пока не разберутся, что куда высылалось и какая коррупция была на Украине, куда ушли деньги налогоплательщиков США. У Евросоюза таких денег нет, чтобы помогать им в таком объеме, поэтому они там какую-то траекторию будут изменять, наверное, при помощи жизней европейских солдат. Да какая разница, что русской армии перемалывать? Хоть европейских солдат, хоть украинских, хоть наемников. Разницы никакой: две руки, две ноги», — поделился парламентарий.

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Ранее Рютте заявил о том, что альянс должен нарастить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта.

В своей речи генсек НАТО также говорил о том, что необходимость для государств-членов увеличить расходы на оборону поставила альянс в кризисный режим.

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