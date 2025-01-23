Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 23 января 2025Мир

В Европе отвергли одно требование Зеленского

FT: Требование Зеленского отправить 200 тысяч миротворцев на Украину невозможно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Требование украинского лидера Владимира Зеленского отправить 200 тысяч западных миротворцев на Украину является нереалистичной и невозможной. Об этом сообщает The Finacial Times (FT).

«Зеленский заявил, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания, то потребуется 200 000 солдат как минимум. Насколько реалистично это число Зеленского? Совершенно нет. Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — пишет издание.

Также авторы материала добавили, что сама отправка западных войск на Украину является «маловероятным событием».

Ранее Зеленский заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Политик также подчеркнул, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      Американцы стали чаще покупать дешевые iPhone

      В России охранник матом и угрозами расправы выгнал школьника из магазина и попал на видео

      На Западе связали идею с отправкой миротворцев с нехваткой денег у Европы

      Артемий Лебедев словами «полностью уехал башкой» высказался об Илоне Маске

      Россиянина арестовали за пропаганду агрессии против представителей власти и силовиков

      Сотрудница морга получила 15 лет тюрьмы за продажу органов «коллекционеру странностей»

      Трамп выдвинул постпредом при ЕС бывшего главу сетей фастфуда

      Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

      В Европе отвергли одно требование Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше