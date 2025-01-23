В Европе отвергли одно требование Зеленского

FT: Требование Зеленского отправить 200 тысяч миротворцев на Украину невозможно

Требование украинского лидера Владимира Зеленского отправить 200 тысяч западных миротворцев на Украину является нереалистичной и невозможной. Об этом сообщает The Finacial Times (FT).

«Зеленский заявил, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания, то потребуется 200 000 солдат как минимум. Насколько реалистично это число Зеленского? Совершенно нет. Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — пишет издание.

Также авторы материала добавили, что сама отправка западных войск на Украину является «маловероятным событием».

Ранее Зеленский заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Политик также подчеркнул, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США.