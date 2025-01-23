В Госдуме назвали слова Трампа про Овечкина сигналом

Депутат Свищев назвал слова Трампа про хоккеиста Овечкина сигналом к IIHF

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил то, что президент США Дональд Трамп похвалил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Понятно, что президент США прежде всего обращался к публике в Вашингтоне, где Александр является героем», — заявил Свищев. При этом он назвал слова Трампа сигналом для Международной федерации хоккея (IIHF) для возвращения российских сборных.

В последние дни Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.

