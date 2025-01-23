В Госдуме назвали заявление украинского фигуриста спланированной акцией

Депутат Журова назвала критику фигуриста Колесника акцией со стороны Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила высказывания украинского фигуриста Вадима Колесника, выступившего против участия россиян в международных турнирах. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова назвала критику спортсмена спланированной акцией со стороны Украины. «Они знают, что есть такой парень, выступающий за США, и понимают, что его слова разлетятся по всему миру», — заявила она.

Ранее Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, выступил против участия россиян в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По его мнению, это подрывает принципы мира и единства, которые представляют Игры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

