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16:25, 23 января 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о «наркотическом безумии» Зеленского в Давосе

Захарова: Высказывания Зеленского в Давосе были наркотическим безумием
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе были «наркотическим безумием». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Обратила внимание на это абсолютно наркотическое безумие, которое творилось в Давосе, я имею в виду выступления Зеленского и его общение со СМИ, с делегатами, и в том числе на его заявления, рассуждения о том, что [переговоры между РФ и Украиной] весной 2022 года нельзя назвать переговорным процессом, потому что якобы там обсуждалось не то и не так», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что Зеленский ни в ходе обсуждения возможного мирного соглашения, ни в течение почти трех лет после этого не говорил, что не считает данный процесс переговорами. При этом, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, украинский политик сам просил о проведении переговоров.

Ранее в МИД России Зеленского уличили во лжи. Как объяснила Мария Захарова, украинский лидер заврался, комментируя несостоявшуюся поездку в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

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