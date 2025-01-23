Downdetector: В работе сервиса ChatGPT произошел сбой

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать в 14:30 по московскому времени. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран. По состоянию на 15:15 по московскому времени число жалоб на сбой ресурса достигло 1798.

18 января пользователи TikTok из России также обратили внимание на перебои в работе сервиса коротких видео. Согласно сервису «Сбой.рф», больше всего жалоб на проблемы с соцсетью поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе популярного онлайн-магазина игр Steam. В ведомстве рассказали, что произошедший сбой связан с неполадками на инфраструктуре сервиса.