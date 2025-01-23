Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:31, 23 января 2025Интернет и СМИ

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Downdetector: В работе сервиса ChatGPT произошел сбой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать в 14:30 по московскому времени. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран. По состоянию на 15:15 по московскому времени число жалоб на сбой ресурса достигло 1798.

18 января пользователи TikTok из России также обратили внимание на перебои в работе сервиса коротких видео. Согласно сервису «Сбой.рф», больше всего жалоб на проблемы с соцсетью поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе популярного онлайн-магазина игр Steam. В ведомстве рассказали, что произошедший сбой связан с неполадками на инфраструктуре сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Захарова прокомментировала слова Трампа о «больших проблемах» для России

      Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

      Захарова оценила роль Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

      В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше