Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 23 января 2025Россия

В российском городе семь школьных классов закрыли из-за ОРВИ

В Петербурге семь школьных классов закрыли из-за ОРВИ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге семь школьных классов закрыли из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщили в городском комитете по образованию, передает «Фонтанка».

В российском ведомстве пояснили, что подобная ситуация сложилась из-за заболеваний в 7-х классах школ и 5 группах детских садов. Учебный процесс пришлось приостановить.

В петербургском управлении Роспотребнадзора в середине января заявили о росте на 32 процента заболеваемости ОРВИ в неделю. Однако ситуация под контролем.

До этого сообщалось, что у 16 учеников средней школы города Маркса в Саратовской области выявили норовирус.

Еще раньше 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

      Украинка с самыми большими щеками в мире снялась без макияжа

      В Ираке рассказали о состоянии взятой в плен гражданки России и Израиля Цурковой

      Путин провел важный телефонный разговор

      Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

      Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

      Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

      Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

      Ротару передумала продавать квартиру в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше