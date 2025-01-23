В российском городе семь школьных классов закрыли из-за ОРВИ

В Петербурге семь школьных классов закрыли из-за ОРВИ

В Санкт-Петербурге семь школьных классов закрыли из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщили в городском комитете по образованию, передает «Фонтанка».

В российском ведомстве пояснили, что подобная ситуация сложилась из-за заболеваний в 7-х классах школ и 5 группах детских садов. Учебный процесс пришлось приостановить.

В петербургском управлении Роспотребнадзора в середине января заявили о росте на 32 процента заболеваемости ОРВИ в неделю. Однако ситуация под контролем.

До этого сообщалось, что у 16 учеников средней школы города Маркса в Саратовской области выявили норовирус.

Еще раньше 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края.