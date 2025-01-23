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07:48, 23 января 2025Спорт

Врач назвала лучшие упражнения для офисных работников

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Studio Republic / Unsplash

Врач-невролог Марина Хамурзова назвала лучшие упражнения для офисных работников. Ее слова приводятся на сайте Министерства здравоохранения России.

Эксперт заявила, что при малоподвижном образе жизни и сидячей работе страдают шея и запястья. Также она отметила, что могут возникнуть такие заболевания, как остеохондроз, геморрой и простатит.

Хамурзова рекомендовала напрягать и расслаблять мышцы живота. При выполнении следующего упражнения нужно будет вытянуть ноги и попеременно напрягать и расслаблять мышцы правого и левого бедра. Последним упражнением станет после вытягивание сгибание ног.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям из такой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок.

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