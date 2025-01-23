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00:59, 23 января 2025Мир

Вучич оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Вучич: Украина ближе других кандидатов к членству в ЕС по политическим причинам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в эфире телеканала TV Pink.

Вучич прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политики обсудили урегулирование конфликта в стране, а также вопросы по европейскому пути. Вучич оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и подчеркнул, что страна находится ближе к этой цели, чем другие кандидаты.

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«Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — сказал он.

Ранее МИД Украины включил в список целей на 2025 год продвижение в переговорах по вступлению республики в Евросоюз и НАТО. Среди приоритетов внешнеполитического ведомства также указаны продолжение поставок западного оружия Киеву и снятие ограничений на его применение.

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