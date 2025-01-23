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17:40, 23 января 2025Мир

Захарова раскрыла реакцию России на возможное присоединение Канады к США

Захарова: Россия придерживается заложенных в Уставе ООН принципов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Москва придерживается заложенных в Уставе ООН принципов равноправия, уважения прав народов на самоопределение, а также суверенного равенства государств. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала реакцию российской стороны на гипотетическое присоединение Канады к США, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить не гипотетически, а весьма предметно и конкретно, Россия, как об этом говорим мы неоднократно, придерживается заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципов равноправия, уважения прав народов на самоопределение, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех государств, чьи правительства ведут себя прилично, как говорил [глава МИД России] Сергей Викторович Лавров, уважают права всех наций, населяющих эту страну, и в силу этого представляют все население, проживающее на этой территории», — отметила дипломат.

9 января президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Республиканец не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев. Кроме того, политик пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании, а также заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов.

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