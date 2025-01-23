Захарова рассказала о страхе НАТО перед одним желанием Трампа по Украине

Захарова: В НАТО боятся, что Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

Страны Североатлантического альянса боятся, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сторонники так называемой "партии войны" в НАТО оказались не на шутку встревожены желанием нынешних властей США добиться завершения конфликта на Украине как можно скорее. Почему? Да потому, что достижение мира не входит в их планы. Другой заказ, другое платили», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что незапланированный визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев для подписания соглашения с Украиной был «попыткой удержать ситуацию в нужном для себя русле не допустить запуска мирного сценария». По словам дипломата, об этом также «неоднократно заявлял Трамп».

16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. В Лондоне подчеркнули, что соглашение поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.