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16:06, 23 января 2025Мир

Захарова высказалась о планах Макрона по мобилизации молодежи

Захарова: Макрон пытается направить Зеленскому сигнал по возрасту мобилизации
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Планы президента Франции Эммануэля Макрона по мобилизации молодежи являются сигналом для украинского лидера Владимира Зеленского о снижении возраста призыва. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнула, что Макрон ранее поручал принять закон о военном планировании, а многие французские виды вооружений испытываются на поле боя в ходе украинского конфликта. По словам Захаровой, все эти инициативы французского президента вписываются в его милитаристский курс и перекрывают заявления миролюбивого характера. Представитель МИД сочла очевидным тот факт, что Париж готовится к конфронтации.

«Новыми воинственными заявлениями Макрон явно пытается направить сигнал Зеленскому, от которого требует понижения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет», — подчеркнула Захарова.

21 января стало известно, что французский президент планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности. Он объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг Франции накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться.

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