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10:42, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленского уличили в подхрюкивании

Рогов: Слова Зеленского о непризнании новых регионов РФ являются подхрюкиванием
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются подхрюкиванием. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет», — объяснил политик.

22 января Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России. По его словам, это не произойдет даже под давлением союзников.

На слова Зеленского отреагировали в Госдуме. Депутат Дмитрий Белик отметил, что Россия не нуждается в признании Киевом ее новых регионов.

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