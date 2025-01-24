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11:15, 24 января 2025Россия

Беспилотник ВСУ врезался в здание российского вуза

Беспилотник ВСУ врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, всего город атаковали минимум шесть БПЛА. Один дрон повредил фасад и остекление на верхних этажах частного вуза. В здании произошел взрыв и начался пожар на площади в 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

По информации канала, обломки еще одного беспилотника повредили здание Следственного комитета. Кроме того, один беспилотник упал на территории Советского кладбища.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки БПЛА на Россию также поврежден завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» в Брянске. В пресс-службе предприятия рассказали, что зафиксировано шесть прилетов. В результате нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой и нарушены производственные цепочки. Работа завода приостановлена.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на 24 января над российскими регионами сбили 121 беспилотник. 37 из них уничтожили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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