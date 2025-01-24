Футболист Артем Дзюба станцевал на сборах «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба станцевал на сборах в ОАЭ. Видео опубликовано в Telegram-канале команды.

«Случайно попали на съемки аргентинского сериала», — подписали в клубе видео, на котором Дзюба танцует с одним из сотрудников. На ролик наложили мелодию, известную по фильму «Запах женщины».

Ранее в «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы. Генеральный директор Алексей Власов подтвердил, что футболист получает около 1,5 миллиона рублей в месяц.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды 36-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.