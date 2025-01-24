Главком ВСУ рассказал о своем самом тяжелом дне

Главком ВСУ Сырский назвал бои за Лисичанск своим самым тяжелым днем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал бои за Лисичанск самым тяжелым для него днем. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Радио Байрактар».

По его воспоминаниям, российские подразделения атаковали город в Луганской народной республике целыми батальонами на бронетехнике. «Много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону и потом искали где развернуться», — сказал он. Также Сырский признал, что в Лисичанск были переброшены подкрепления ВСУ численностью до бригады, чтобы выиграть время.

Российский флаг на здании администрации Лисичанска был водружен 2 июля 2022 года. Триколор подняли бойцы 6-го Казачьего полка вместе с солдатами отряда «Ахмат». При отступлении из города элитные части ВСУ бросили технику, боеприпасы и провизию. Покидая город, противник взорвал и разрушил часть важных административных зданий, включая мэрию.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, происходили кровавые эксцессы.