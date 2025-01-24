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05:12, 24 января 2025Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о своем самом тяжелом дне

Главком ВСУ Сырский назвал бои за Лисичанск своим самым тяжелым днем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал бои за Лисичанск самым тяжелым для него днем. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Радио Байрактар».

По его воспоминаниям, российские подразделения атаковали город в Луганской народной республике целыми батальонами на бронетехнике. «Много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону и потом искали где развернуться», — сказал он. Также Сырский признал, что в Лисичанск были переброшены подкрепления ВСУ численностью до бригады, чтобы выиграть время.

Российский флаг на здании администрации Лисичанска был водружен 2 июля 2022 года. Триколор подняли бойцы 6-го Казачьего полка вместе с солдатами отряда «Ахмат». При отступлении из города элитные части ВСУ бросили технику, боеприпасы и провизию. Покидая город, противник взорвал и разрушил часть важных административных зданий, включая мэрию.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, происходили кровавые эксцессы.

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