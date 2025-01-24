Компьютеры предложили собирать из модулей

Intel предложила выпускать модульные ПК, чтобы упростить процесс ремонта

Американская корпорация Intel предложила наладить выпуск модульных комплектующих для компьютеров, чтобы упростить их ремонт. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты IT-гиганта назвали предложенную ими технологию инновационной. По их словам, состоящий из модульных частей персональный компьютер (ПК) будет проще собирать, а также заменять устаревшие или вышедшие из строя детали. Инициатива Intel также призвана снизить количество электронных отходов.

В корпорации назвали три типа модульного ПК — ноутбук начального уровня, ноутбук премиального уровня и настольный компьютер. В частности, первый тип базируется на трехплатной системе, состоящей из материнской платы и двух других плат ввода-вывода. По мнению специалистов, пользователям не придется выбрасывать компьютер целиком, если сломается какой-то компонент — они смогут заменить деталь в домашних условиях и продолжить пользоваться устройством.

В материале говорится, что универсальная платформа модульных ПК также поможет упростить разработку комплектующих — процессоров, видеокарт, модулей оперативной памяти и прочего. «Со своим проектом мы стремимся значительно продлить срок службы компьютеров, тем самым сокращая электронные отходы и продвигая более устойчивую модель потребления», — заключили представители корпорации.

В конце января аналитики Counterpoint Research заявили, что каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с искусственным интеллектом (ИИ). В целом мировой рынок ПК вырос на 3,7 процента.