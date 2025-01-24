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13:31, 24 января 2025Наука и техника

Компьютеры предложили собирать из модулей

Intel предложила выпускать модульные ПК, чтобы упростить процесс ремонта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Intel предложила наладить выпуск модульных комплектующих для компьютеров, чтобы упростить их ремонт. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты IT-гиганта назвали предложенную ими технологию инновационной. По их словам, состоящий из модульных частей персональный компьютер (ПК) будет проще собирать, а также заменять устаревшие или вышедшие из строя детали. Инициатива Intel также призвана снизить количество электронных отходов.

В корпорации назвали три типа модульного ПК — ноутбук начального уровня, ноутбук премиального уровня и настольный компьютер. В частности, первый тип базируется на трехплатной системе, состоящей из материнской платы и двух других плат ввода-вывода. По мнению специалистов, пользователям не придется выбрасывать компьютер целиком, если сломается какой-то компонент — они смогут заменить деталь в домашних условиях и продолжить пользоваться устройством.

В материале говорится, что универсальная платформа модульных ПК также поможет упростить разработку комплектующих — процессоров, видеокарт, модулей оперативной памяти и прочего. «Со своим проектом мы стремимся значительно продлить срок службы компьютеров, тем самым сокращая электронные отходы и продвигая более устойчивую модель потребления», — заключили представители корпорации.

В конце января аналитики Counterpoint Research заявили, что каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с искусственным интеллектом (ИИ). В целом мировой рынок ПК вырос на 3,7 процента.

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