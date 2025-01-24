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02:00, 24 января 2025Из жизни

Мужчина и женщина занялись сексом на борту яхты при десятках свидетелей

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Колумбии очевидцы засняли любовников, которые занялись сексом на палубе яхты при десятках свидетелей. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в субботу, 18 января, у берега острова Чолон в городе Картахена, департамент Боливар. На кадрах, снятых случайными свидетелями, видно, что мужчина и женщина придаются любовным утехам на носу судна, не обращая внимания на то, что их видно с берега, а вокруг плавают лодки с туристами.

Некоторые очевидцы окликали любовников, и в какой-то момент мужчина даже помахал рукой в ответ. В комментариях к ролику в социальных сетях люди принялись обсуждать увиденное. «Очевидно, что женщина застряла, а он оказывает ей первую помощь», — пошутил один пользователь.

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Другие отнеслись к уведенному менее благосклонно, а женщина по имени Андреа написала, что «человечество порой ведет себя просто отвратительно». Полиция уже начала расследование инцидента. Любовникам и владельцу яхты грозят крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней при десятках свидетелей. За непристойное обнажение в общественном месте паре может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере 1,1 тысячи австралийских долларов.

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