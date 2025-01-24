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16:44, 24 января 2025Россия

Над Москвой подняли знамя спецназа «Ахмат». Что об этом известно?

Алаудинов заявил, что знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил командир соединения генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Легендарное знамя спецназа "Ахмат" в воздушном пространстве над Москвой», — написал он и опубликовал соответствующее видео. Уточняется, что флаг в небе над столицей был поднят медицинской службой спецназа. За приглашение их на боевой борт Алаудинов поблагодарил военнослужащих Воздушно-космических сил России.

Девушка из спецназа заявила, что гордится службой в «Ахмате»

На опубликованном Алаудиновым видео девушка в военной форме, служащая в подразделении, рассказала о поднятии знамени и своем отношении к «Ахмату».

«Медицинская служба спецназа "Ахмат" поднимает в воздух флаг "Ахмат" — сила", потому что действительно "Ахмат" — это одно из самых лучших подразделений. Мы гордимся, что мы в нем служим», — сказала она. «"Ахмат" — сила, Россия — мощь, Бог един», — добавил сидящий рядом с ней мужчина.

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Кадыров показал нестандартный прием спецназа «Ахмат» в бою

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров показал нестандартное решение, примененное бойцом спецназа «Ахмат» в бою в Курской области.

Так, на опубликованном им видео представлен таран украинского дрона, оснащенного ретрансляторами украинских FPV-беспилотников, российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Действия оператора дрона вывели из строя технику противника. Кадыров пояснил, что это лишило украинские войска возможности бить дронами по позициям Вооруженных сил России.

Уточняется, что ролик был снят с камеры беспилотника недалеко от Суджи — райцентра Курской области, который удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Главком ВСУ назвал бои, в которых участвовал «Ахмат», своим самым тяжелым днем

Бойцы 6-го Казачьего полка вместе с солдатами отряда «Ахмат» 2 июля 2022 года водрузили российский триколор на здание администрации Лисичанска в Луганской народной республике. Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский, вспоминая бои за город, заявил, что это был один из самых тяжелых дней в его жизни.

«И в районе самого Лисичанска, и Лисичанского НПЗ были очень напряженные бои. (...) Там были действительно тяжелые моменты», — признался главком ВСУ.

Сырский рассказал, что российские военные атаковали город целыми батальонами на бронетехнике и не единожды прорывали украинскую оборону. При этом, по его словам, в Лисичанск были переброшены подкрепления ВСУ численностью до бригады. Отступая, элитные части украинских вооруженных сил бросили технику, боеприпасы и провизию и частично разрушили город.

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