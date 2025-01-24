Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство

Российская шахматистка Баделько сменила гражданство на австрийское

Российская шахматистка Ольга Баделько приняла решение сменить спортивное гражданство. Информация опубликована в ее профиле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

22-летняя спортсменка будет представлять на международных соревнованиях Австрию. Эта вторая смена гражданства Баделько за карьеру. До 2021 года она выступала за Белоруссию.

Баделько была одной из лучших шахматисток России. В женском рейтинге представительниц страны ФИДЕ она находилась на пятой строчке.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков выступил с критикой чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина. Он заподозрил шахматиста в готовности продаться в другую страну за деньги.