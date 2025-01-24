Пара долгожителей отметила 82-ю годовщину свадьбы и раскрыла секрет крепкого брака

People: В США 100-летние супруги назвали секретом крепкого брака терпение

В США 100-летние супруги отметили 82 года брачной жизни и раскрыли, как им удается так долго оставаться вместе. Об этом они поговорили с изданием People.

Бетти и Элтон Деннер отпраздновали очередную годовщину свадьбы 18 октября 2024 года. Дочь долгожителей Кристи Риган присутствовала на недавнем интервью и помогала им отвечать на вопросы. По ее словам, главный секрет крепкого брака ее родителей — терпение. Они рассказали, что партнерам важно делать что-то вместе и не пытаться выиграть друг друга в спорах.

Еще одним секретом долгой совместной жизни Деннеры назвали веру в Бога. Они считают, что Иисус поддерживает их отношения и дает им силы каждый день.

Бетти и Элтон родились и выросли в штате Калифорния. Их роман начался в средней школе с танцевального вечера. На нем Бетти сама пригласила Элтона, после чего он подвез ее домой и стал звать на свидания. В 1942 году пара сыграла свадьбу, и через год мужчина ушел на войну. Бетти дождалась его, и скоро у супругов появились трое детей.

Сейчас Деннеры живут в штате Орегон. У них уже есть праправнуки. Риган вспомнила, что на 100-й день рождения Бетти супруги решили одеться как Золушка и ее принц из мультфильма Disney и танцевали под любимую песню.

Ранее сообщалось, что в городе Остин, США, 98-летний мужчина и 96-летняя женщина влюбились друг в друга и меньше чем через год отпраздновали свадьбу в доме престарелых. Мужчина рассказал, что обратил внимание на будущую жену, когда увидел, как она ест курицу.

