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17:46, 24 января 2025Россия

Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

Путин призвал расширять возможности для иностранцев изучать русский язык
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал расширять возможности для иностранцев изучать русский язык, передает ТАСС с заседания попечительского совета МГУ.

«Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств изучать русский язык и историю», — обозначил российский президент.

По мнению Путина, решить эту задачу необходимо за счет улучшения содержания образовательных программ зарубежных филиалов российского вуза. «Эта высокая миссия требует большой ответственности», — заключил он.

В ноябре 2024 года Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. По его словам, закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

К концу года президент России подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. А в начале 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект об ограничении использования иностранных слов. Он призывал «беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

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