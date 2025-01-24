Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

Путин призвал расширять возможности для иностранцев изучать русский язык

Президент России Владимир Путин призвал расширять возможности для иностранцев изучать русский язык, передает ТАСС с заседания попечительского совета МГУ.

«Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств изучать русский язык и историю», — обозначил российский президент.

По мнению Путина, решить эту задачу необходимо за счет улучшения содержания образовательных программ зарубежных филиалов российского вуза. «Эта высокая миссия требует большой ответственности», — заключил он.

В ноябре 2024 года Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. По его словам, закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

К концу года президент России подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. А в начале 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект об ограничении использования иностранных слов. Он призывал «беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».