Раскрыта связь между манерой носить стаканы с кофе и характером человека

PR-менеджер Найт: Открытый стакан кофе в руке говорит о бунтарском характере

PR-менеджер, сооснователь агентства Be Yellow Хейли Найт раскрыла связь между манерой носить стакан с кофе и характером человека. Ее комментарий публикует Daily Mail.

Так, если два стакана напитка предпочитают нести в руках без подставки, это указывает на простую, сдержанную и приземленную личность. В то же время открытая емкость в одной руке говорит о бунтарском характере и потребности в самовыражении. В свою очередь, один стакан кофе в подстаканнике предпочитают брать те, кто хочет продемонстрировать независимость и уверенность в себе.

При этом два закрытых стакана в подставке, по словам эксперта, характеризуют человека как замкнутого и осторожного, а один стакан в поднятой и согнутой руке говорит о спокойствии и уверенности с себе.

В сентябре психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между бюстгальтером девушки и ее характером.