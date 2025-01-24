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15:59, 24 января 2025Экономика

Расписки Fix Price резко подорожали на фоне корпоративных новостей

Владельцем операционной структуры Fix Price в РФ стало отечественное юрлицо
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основным владельцем компании «Бэст Прайс», операционной структуры ретейлера Fix Price в России, стало российское юридическое лицо группы — АО «Фикс Прайс». Об этом сообщает ТАСС.

На фоне таких корпоративных новостей депозитарные расписки Fix Price резко подорожали на Мосбирже. Поначалу они прибавили почти 13 процентов. К моменту написания материала темпы роста стоимости бумаг скорректировалась до 8,07 процента — 186,2 рубля за штуку.

Отечественное АО, о котором идет речь, было зарегистрировано в декабре прошлого года. Сейчас компания, владельцем которой является казахстанская «Фикс Прайс Груп Плс» получила 99,999999 процента в ООО «Бэст Прайс».

До этого, в ноябре 2023 года, акционеры Fix Price одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. В июле 2024-го стало известно, что процесс редомициляции (смены юрисдикции организации) осуществлен. «FIX PRICE GROUP PLC объявляет о своей постоянной регистрации в международном финансовом центре «Астана», — отмечалось в заявлении владельца крупнейшей в России сети магазинов низких фиксированных цен.

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