Россия купила в Бразилии рекордное количество одного товара

Статслужба: Россия купила в Бразилии 62 тысячи тонн кофе в 2024 г.

В минувшем году Россия приобрела в Бразилии 62 тысяч тонн кофе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Бразилии.

Отмечается, что достигнутый показатель оказался в 1,6 раза выше предыдущего и стал таким образом рекордным.

Стоимость импортированной продукции оценивается в 266,2 миллиона долларов. Год назад речь шла о 130,9 миллиона. Динамика объясняется ростом мировых цен на кофе. Арабика подорожала на 69 процентов, а робуста — примерно на 62 процента.

Также выяснилось, что по итогам 2024 года Россия стала десятым по величине покупателем кофе у Бразилии. На первом месте расположились США (1,9 миллиарда долларов). Кроме того, в лидерах Германия (1,8 миллиарда) и Бельгия (1,1 миллиарда).

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году кофе в России подорожает в среднем на 20-30 процентов. Одной из причиной такого развития событий эксперты назвали засуху в Бразилии, которая является одним из главных мировых поставщиков этой продукции. Кроме того, скажутся обильные дожди во Вьетнаме.