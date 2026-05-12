В Японии сделали заявление об отношениях с Россией

Генсек кабмина Японии Кихара заявил о важности поддержания отношений с Россией

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил о важности поддержания отношений с Россией. Его слова передает NTV.

«Важно поддерживать надлежащие двусторонние отношения», — подчеркнул политик, объяснив это соседством двух стран.

По словам генсека японского кабмина, Япония будет и дальше придерживаться санкционной политики в отношении России из-за украинского конфликта, но продолжит поддерживать работающие в России японские компании.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что антироссийские санкции Японии и США, введенные при бывшем американском президенте Джо Байдене, были бессмысленными.