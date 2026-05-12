Тарасова заявила об отсутствии нормально относящихся к России стран

Тарасова: В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Еле будет единственным кандидатом на следующих выборах главы организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист затруднилась сказать, является ли это для России плохой новостью. «Это лучше не у меня спрашивать. Я не могу на это влиять. Кто хороший, кто плохой, определить тоже не могу. В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся», — отметила Тарасова.

Тренер добавила, что лично не знакома с Ким Чжэ Еле. «Но что от него ждать хорошего? Это же при нем все было», — добавила Тарасова.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.