09:37, 12 мая 2026

Тарасова заявила об отсутствии нормально относящихся к России стран

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Еле будет единственным кандидатом на следующих выборах главы организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист затруднилась сказать, является ли это для России плохой новостью. «Это лучше не у меня спрашивать. Я не могу на это влиять. Кто хороший, кто плохой, определить тоже не могу. В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся», — отметила Тарасова.

Тренер добавила, что лично не знакома с Ким Чжэ Еле. «Но что от него ждать хорошего? Это же при нем все было», — добавила Тарасова.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

