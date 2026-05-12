В России перестало хватать бензина

«Ъ»: Спрос на бензин Аи-95 начал превышать предложение из-за остановок НПЗ

Перед началом высокого сезона потребления в России сформировался дефицит бензина АИ-95, что связано с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и, как следствие, сокращением производства. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Информацию подтверждают данные Национального биржевого ценового агентства. По состоянию на 8 мая объем неудовлетворенного платежеспособного спроса в ходе торгов составил 23,46 тысячи тонн по АИ-92 и 26,34 тысячи по АИ-95. В целом в этот день реализовано 32,64 тысячи тонн, что на 5,9 процента меньше, чем в предыдущий день.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко указал, что первичная переработка нефти на НПЗ в мае существенно меньше, чем планировалось, поэтому компаниям приходится выбирать, какой бензин выпускать. При этом эксперт отмечает, что ситуация пока далека от критической, а имеющихся запасов и объемов производства достаточно, чтобы закрыть текущий спрос. Тем не менее пролив топлива на заправках сейчас на 7-10 процентов ниже, чем годом ранее в тот же период.

Один из собеседников издания на рынке отметил, что влияние оказывает резкий рост спроса на АИ-95, что связано с массовым приходом в Россию китайских автомобилей. Они чувствительны к качеству топлива, поэтому 92-й бензин постепенно становится менее востребованным, а тезис о его «социальной значимости» к настоящему времени устарел.

Напряжение на рынке не отражается на биржевых котировках из-за регуляторных ограничений. Дело в том, что введенный недавно механизм запрещает увеличивать цену более чем на 0,01 процента в сутки. Однако на внебиржевых торгах партии бензина уже продаются с премией порядка десяти процентов, хотя объем предложения тоже невелик.

По словам источника, приобрести бензин АИ-95 на бирже уже практически невозможно, потому что спрос на порядок превышает предложение. Также отмечается, что сроки отгрузки топлива в начале мая выросли в среднем на две-четыре недели. Такая ситуация не позволяет участникам рынка сформировать достаточные запасы топлива, что увеличивает риски уже более значительного дефицита в ближайшие месяцы.

С середины лета прошлого года и по октябрь в России уже наблюдался дефицит бензина. В ряде регионов страны местным властям приходилось даже вводить ограничения на продажу топлива в одни руки. Главной причиной назывались остановки крупных НПЗ, что было связано с ударами беспилотников. Этой весной атаки возобновились.

