Российского борца-чемпиона дисквалифицировали за допинг

Российского борца вольного стиля Рамазана Багавудинова отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 7 августа 2024-го. Багавудинова дисквалифицировали на четыре года. Срок наказания 23-летнего спортсмена отсчитывается с 27 сентября 2023 года с зачетом отбытого временного отстранения.
Багавудинов — чемпион мира по борьбе среди юниоров в весовой категории до 57 килограммов. Золотую медаль он завоевал на турнире, который проходил в Уфе в 2021 году.
Ранее Спортивный арбитражный суд оправдал канадскую керлингистку Бриан Харрис, уличенную в применении допинга. Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол.