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19:52, 24 января 2025Спорт

Российского борца-чемпиона дисквалифицировали за допинг

Чемпиона мира по борьбе среди юниоров Багавудинова дисквалифицировали за допинг
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Рамазан Багавудинов

Рамазан Багавудинов. Фото: @ramazan_bagavudinov_

Российского борца вольного стиля Рамазана Багавудинова отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 7 августа 2024-го. Багавудинова дисквалифицировали на четыре года. Срок наказания 23-летнего спортсмена отсчитывается с 27 сентября 2023 года с зачетом отбытого временного отстранения.

Багавудинов — чемпион мира по борьбе среди юниоров в весовой категории до 57 килограммов. Золотую медаль он завоевал на турнире, который проходил в Уфе в 2021 году.

Ранее Спортивный арбитражный суд оправдал канадскую керлингистку Бриан Харрис, уличенную в применении допинга. Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол.

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