Российского борца-чемпиона дисквалифицировали за допинг

Чемпиона мира по борьбе среди юниоров Багавудинова дисквалифицировали за допинг

Российского борца вольного стиля Рамазана Багавудинова отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 7 августа 2024-го. Багавудинова дисквалифицировали на четыре года. Срок наказания 23-летнего спортсмена отсчитывается с 27 сентября 2023 года с зачетом отбытого временного отстранения.

Багавудинов — чемпион мира по борьбе среди юниоров в весовой категории до 57 килограммов. Золотую медаль он завоевал на турнире, который проходил в Уфе в 2021 году.

Ранее Спортивный арбитражный суд оправдал канадскую керлингистку Бриан Харрис, уличенную в применении допинга. Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол.