Российского пилота заподозрили в госизмене. Он обменял рубли на криптовалюту и перевел ВСУ

В Краснодаре ФСБ задержала подозреваемого в госизмене пилота гражданской авиации

В Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали командира самолета гражданской авиации. Его подозревают в государственной измене. Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

«УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене», — сообщили в управлении ФСБ по Кубани.

Пилота заподозрили в финансировании ВСУ

Причиной возбуждения уголовного дела по статье о госизмене в отношении российского пилота гражданской авиации стали подозрения в финансировании им Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии следствия, мужчина пошел на это по собственной инициативе.

Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ УФСБ России по Краснодарскому краю

Для оказания финансовой помощи ВСУ мужчина по инструкции сборщика средств обменял российские рубли на криптовалюту, а затем перевел ее на указанный счет.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опубликовано видео задержания подозреваемого в госизмене пилота

Задержание подозреваемого в государственной измене пилота в Краснодаре попало на видео. Кадры распространила ФСБ. На них показан момент задержания мужчины после рейса, а также его доставка в зал суда.

Так, в видео заметно, как сотрудники ФСБ встречают летчика с чемоданом у аэропорта, представляются и сообщают ему о предъявленном обвинении в госизмене, а затем задерживают. «Кто? Я?» — отреагировал на произошедшее пилот.

Во второй части ролика задержанного в наручниках заводят в зал судебных заседаний. Его сопровождает мужчина в сером костюме. В зале у стеклянного бокса их встречает военный, который интересуется нужно ли снять с задержанного наручники.

Пытавшегося склонить военных на сторону ВСУ россиянина осудили за госизмену

Несколькими днями ранее Верховный суд Бурятии вынес приговор местному жителю по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Как выяснилось в ходе следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пытался склонить российских военных на сторону противника.

Россиянина суд приговорил к 13 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Примечательно, что осужденный обжаловал решение суда и попросил переквалифицировать дело на статью о покушении на госизмену и смягчить наказание. Однако приговор оставили без изменений.